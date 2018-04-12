أصيب شابين فلسطينيين بجروح وصفت إحداهما بالخطيرة مساء اليوم الخميس برصاص قناصة العدو الإسرائيلي بالقرب من السياج الفاصل إلى الشرق من مدينة خانيونس ومخيم البريج جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل في خزاعة شرق مدينة خانيونس أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من المواطنين ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة”.

وأشارت المصادر الى أن “قناصة الاحتلال المتمركزة شرق البريج أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين مما أصيب أحد المواطنين بجراح مختلفة”.

وأوضحت المصادر ان “الشبان لم يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال وكانوا يتمركزوا على بعد أكثر من 200 متر من السياج الفاصل”.

المصدر: فلسطين اليوم