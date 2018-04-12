الخارجية السورية تؤكد موقفها القاضي بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2018 - 20:02
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الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في سوريا وسط توقعات بأن تشن أميركا وحلفاؤها ضربة عسكرية ضد سوريا
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عبدالله الشحري متأثراً بإصابته برصاص الإحتلال شرق خانيوس
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إصابة 8 فلسطينيين على حدود قطاع غزة الشرقية برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية
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عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع قوى العدوان في تعز والضالع محققة إصابات مؤكدة
الخارجية السورية تؤكد موقفها القاضي بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منذ 48 mins
12 April، 2018
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