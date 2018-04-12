شدد رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان دعمه ووقوفه مع سوريا “في مواجهة التهديدات العدوانية التي تتعرض لها من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية – الاميركية “وحلفائها من دول الرجعية العربية”.

وأكد تقي الدين، رفضه لـ”هذه التهديدات بعد “الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري ومحور المقاومة والممانعة على الحركات الإرهابية في الغوط الشرقية ودوما، وتطهير كامل محيط العاصمة دمشق والذي أجهض المشروع الأميركي – الصهيوني وحقق هزيمة كبيره في وجه الادارة الامريكية وحلفائها”، وقال ” كل هذه التهويلات لن تجدي نفعا، فسوريا قوية وستواجه هذه الهجمة الشرسة بمزيد من الانتصارات على المجموعات الارهابية وكل من يدعمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام