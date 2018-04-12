دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية والاختيارية لقرى قضاء صيدا الزهراني في دارته في المصيلح اليوم، الى تحويل يوم الانتخابات الى استفتاء شعبي، وقال “لا نريد في السادس من أيار تصويتا عاديا، المطلوب إستفتاء شعبي من كل أهلنا على العيش المشترك والاقتراع للنموذج الفريد الذي يقدمه الجنوب اللبناني وضمنا الزهراني أنموذجا في العيش الواحد بين مختلف الطوائف.

أضاف بري”هذا النموذج، نحن واياكم معنيون بان نقدمه للعالم وللمنطقة التي يريد اعداؤها ان يتوزع ابناؤها على محاور الاحتراب والاقتتال الطائفي والمذهبي”.

واوضح الرئيس بري ان “المطلوب من أهلنا في دائرة الجنوب الثانية – دائرة الزهراني صور، أن يكون انتخابهم استفتاء على هذه العناوين”.

وكان الرئيس بري قد تابع شؤونا انتخابية، واستقبل لهذه الغاية وفودا من بلدتي العباسية والقليلة ووفدا من طلاب ثانوية تبنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام