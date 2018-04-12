كشف استطلاع جديد أن غالبية التونسيين لا يقرأون الكتب، مبررا ذلك بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الكتب وسهولة الحصول على المعلومات من المصادر الأخرى وخاصة شبكة الإنترنت. وأكد الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» أن 85 في المئة من التونسيين لم يقرأوا كتابا خلال 12 شهرا الماضية (بخلاف الصحف والمجلات والمصاحف)، مشيرا إلى أن 74 في المئة منهم لا يملكون في بيوتهم أي كتب.

وشمل الاستطلاع، الذي تزامن مع افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب، عينة مكونة من ألف شخص موزعين على 24 ولاية في البلاد، حيث اعتبر أن تراجع نسبة القراءة يعود إلى «الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب مقابل غلاء المعيشة وانتشار وسهولة امتلاك والتعاطي مع التكنولوجيات الحديثة».

واقترح مراجعة سياسة القائمين على الكتاب والنشر «للترغيب في القراءة وإعادة ربط الصلة بين القارئ والكتاب بدءا بمراجعة الأسعار»، مشيرا إلى أن «تكلفة الكتاب المرتفعة وخاصة العلمي الذي يحتاجه التلميذ والطالب اللذان ليس لهما دخل شهري تمثل احد العوائق، كما هو الشأن بالنسبة للكتاب الثقافي المعرفي الموجّه للعموم الذي لم يعد في متناول القارئ اليوم خاصة أن أغلب القراء ليس لديه دخل شهري ثابت».

وشهد معرض الكتاب الحالي جدلا كبيرا إثر قيام الإدارة بإغلاق أحد الأجنحة بعد عرضها لكتاب يتضمن محتوى متطرّفا موجها للأطفال، فيما هدد مدير المعرض بإغلاق جميع الأجنحة التي تعرض كتبا دينية اعتبر أنها «داعشية» وهو ما دعا البعض لاتهامه بـ «التطرف الفكري».

المصدر: القدس العربي