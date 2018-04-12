ولايتي: أهنئ سورية حكومة وشعبا بالانتصارات الباهرة التي تم تحقيقها في الغوطة الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2018 - 16:35
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الرئيس بشار الاسد خلال استقباله ولايتي: مع كل إنتصار ميداني تتعالى أصوات غربية لتغيير مجرى الاحداث
الرئيس الأسد: هذه الاصوات واي تحركات محتملة لن تساهم الا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة
لقاء الرئيس الاسد وولايتي أكد على أن تهديدات بعض الدول الغربية ضد سوريا جاءت بعد تحرير الغوطة الشرقية
الجيش السوري يسيطر على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بعد خروج جميع المسلحين من جماعة ما يسمى "جيش الاسلام" الى جرابلس
"المرصد السوري": قائد "جيش الإسلام" غادر الغوطة الشرقية والمقاتلون سلموا أسلحتهم الثقيلة
الخارجية الروسية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عدم الإبطاء في إرسال خبرائها إلى مدينة دوما بريف دمشق
قائد فيلق "عاشوراء" بالحرس الثوري الايراني يتوعد الكيان العبري برد حاسم على عدوانه الاخير على مطار الـ"تي فور" بسوريا
البيت الأبيض: كل الخيارات مطروحة حول سوريا وأحدها الضرب بالصواريخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الوضع في العالم يزداد فوضى ونأمل بغلبة المنطق السليم في الأمور الدولية
الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في سوريا وسط توقعات بأن تشن أميركا وحلفاؤها ضربة عسكرية ضد سوريا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نريد الوصول إلى مجلس نيابي يؤمن بالمقاومة
طائرات الاحتلال تستهدف أحد مواقع المقاومة بغزة والمقاومون يطلقون النار باتجاه آليات الاحتلال بموقع "ناحل عوز" العسكري
استشهاد الشاب الفلسطيني (محمد حجيلة) واصابة آخرين بجروح خطيرة في قصف صهيوني شرقي غزة
إصابة 8 فلسطينيين على حدود قطاع غزة الشرقية برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المواطنين خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات عنيفة
واشنطن: تجديدنا "للعقوبات" على إيران لا يعني انسحابنا من الاتفاق النووي
مصادر يمنية: 4 غارات لطيران العدوان السعودي ـ الأمريكي على منطقة الجر بمديرية باجل بالحديدة
عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع قوى العدوان في تعز والضالع محققة إصابات مؤكدة
الدفاع الروسية: سقوط طائرة من طراز "ياك - 130" في مكان خاو بمقاطعة فورونيج
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم غد الجمعة الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
ولايتي: أهنئ سورية حكومة وشعبا بالانتصارات الباهرة التي تم تحقيقها في الغوطة الشرقية
منذ 2 ساعة
12 April، 2018
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