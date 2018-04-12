أكد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في كلمة في ذكرى الاسراء والمعراج “أنه على الإخوة الفلسطينيين أمام الهجمة الصهيونية الأميركية الشرسة، سواء كانوا على أرض فلسطين المحتلة أو الضفة أو غزة هاشم أو في مخيمات الشتات بضرورة العمل على وحدة الكلمة ورص الصفوف ولم الشمل، والتوجه جميعا وصفا واحدا إلى وضع استراتيجية لمقاومة العدو الصهيوني، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف والفرقة، خدمة للقضية المقدسة، وحق تحرير القدس والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، وتحرير فلسطين من براثن الإحتلال الصهيوني لإنشاء الدولة الفلسطينية العادلة من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف”.

وشدد المفتي سوسان على ان المطلوب من الجميع “مراجعة نفسه ومواقفه حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤسين قادة وعلماء ودعاة وأغنياء، لأننا بأمس الحاجة الآن لأن نصطلح مع الله عز وجل ومع أنفسنا”، لافتا إلى “أن القدس وفلسطين أيضا بأمس الحاجة منا لوقفة تاريخية وشجاعة، لأنها قضية أمة بالكامل ولا ينبغي التهاون فيها أو التعامل معها بردود أفعال آنية وقتية عابرة أو بعاطفة وحماسة عاجلة، ولا بد لكل فرد مسلم مراجعة نفسه وسلوكه ومعتقده إزاء هذه القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام