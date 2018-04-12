اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان عن “تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات، لإطلاق نار من قبل مجهولين، بتاريخه في بلدة الحمودية – البقاع، وذلك في أثناء تنفيذ مداهمة من قبل المديرية المذكورة لمنازل مطلوبين، ما اضطر عناصرها بالرد على مصادر إطلاق النار بالمثل من دون وقوع إصابات، وقد تم توقيف شخصين ومصادرة 6 سيارات، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة.

وأحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين لإحالتهم على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام