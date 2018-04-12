أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد تم تسميمهما بغاز الأعصاب “نوفيتشوك” في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الخميس. يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي. ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب “آ-234” التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم “نوفيتشوك”، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية