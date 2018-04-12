أكدت النائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب الجمهوريين فاليري بوايي أنه لا يوجد دلائل تشير على وقوف دمشق خلف الهجمات المزعومة بالسلاح الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية. وقالت بوايي، خلال مقابلةٍ أجرتها معها إذاعة سود راديو الفرنسية، الخميس، “أدعو حكوماتنا لتوخي أقسى الحذر ولا أعتقد بأن معالجة الحرب بالحرب سيجلب السلام”. وذكرت النائب بوايي بما قام به الغرب في العراق “بحجة أسلحة كيميائية لم توجد قط”. هذا وسخرت بوايي من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قائلةً بأنها “تعجبت من عدم ذهابه للولايات المتحدة لطلب العون من دونالد ترامب حول سوريا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية