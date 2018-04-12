تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا دعمت المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1350.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1354.10 دولار للأوقية.

ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ 25 يناير كانون الثاني قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.

المصدر: رويترز