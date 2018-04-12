اثبتت نتائج البحوث التي أجراها علماء من أميركا وهولندا، أن تناول الرجال للشاي الأخضر يزيد من قدراتهم الذهنية نتيجة احتوائه على تركيبة مثالية من مادتي الكافيين والثيانين.

وأجرى العلماء الهولنديون الاختبار بمشاركة 44 متطوعاً من الرجال، وطلب من نصفهم تناول قدح من الشاي الأخضر قبل ساعة من بداية الاختبار، وعند بدء الاختبار سجلت الأجهزة ارتفاع نشاطهم الذهني أثناء حل المسائل.

أما العلماء الأميركيون، فقد أجروا الاختبار بمشاركة 12 رجلاً، تناول نصفهم مشروباً يحتوي على مستخرج الشاي الأخضر، وأظهرت المجموعة التي تناولت هذا المشروب قدرات ذهنية عالية قياساً بالمجموعة الثانية.

ويقول العلماء إن مستخرج الشاي الأخضر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مفيدة لعمل الدماغ، كما أن هذه المواد تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

إضافة لذلك، يقضي الشاي الأخضر على رائحة الفم الكريهة بتحييده للمركبات الكبريتية، إذا تناول الشخص ثلاثة أقداح منه يومياً.

وسبق للعلماء إثبات فاعلية الشاي الأخضر في تفكيك الخلايا السرطانية لدى الأطفال، حيث أنه أكثر فاعلية في بعض الأحيان من العلاج الكيماوي، وليس مستبعداً أن يكون للشاي الأخضر نفس التأثير لدى النساء أيضاً.

المصدر: روسيا اليوم