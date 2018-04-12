أعلن رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن مؤتمر حول مشاكل الإرهاب والتفاعل الإقليمي لمواجهته، سيعقد في طهران في نهاية العام. وقال فولودين، خلال لقائه رئيس مجلس النواب في البرلمان الأفغاني عبد الرؤوف الإبراهيمي، ” نحن ندرس إمكانية الاجتماع مرة أخرى في نهاية هذا العام، استكمالا للمؤتمر السابق في إسلام أباد، وفي طهران ستتم مناقشة مسائل الإرهاب، وإثارة القضايا الأمنية، وعدم انتشار المخدرات، بمشاركة زملائنا من أفغانستان وإيران والعراق وليبيا والصين وسوريا.”

هذا ووصل وفد الدوما، برئاسة فياتشيسلاف فولودين فى وقت سابق من الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في أنشطة الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكان المؤتمر الأول “دراسة آليات وتحديات مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي”، قد انعقد في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، يوم 24 كانون الأول / ديسمبر 2017، بمشاركة رؤساء برلمانات 6 دول إقليمية، وهي إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان وروسيا والصين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية