اعتبر المسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم البقاع مصطفى الفوعاني ان “الانتخابات يجب ان تكون تأسيسا لمرحلة إنمائية بامتياز، ورسالة إلى كل من يعنيهم الأمر، ان المجتمع المقاوم متوحد ومتفاهم من أجل خير شعبنا، وإن أبناء المقاومة في عيد الشهداء الذي يصادف في اليوم الانتخابي سيكونون الاوفياء للشهداء وللجرحى وسيوجهون رسالة الى كل العالم انهم أبناء الأمل والوفاء وإيمانهم بمقاومتهم ونهج الامام الصدر اكبر من كل ما يحاك من مؤامرات مشبوهة للمنطقة، وستصل رسالتهم صباح السابع من ايار مجددين النصر السياسي الذي يشكل الحامي لكل انتصاراتنا الميدانية على اسرائيل وإرهابها”.

وقال خلال لقاء في بعلبك بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر “لم يعد من المسموح أن تبقى الأجواء اللبنانية مكانا لضرب سوريا، والنأي بالنفس لا يعني أن نقبل بمهاجمة دولة شقيقة من اجوائنا، معتبرا “ان قرع طبول الحرب انما هو تغطية لفشل المشروع الاميركي الاسرائيلي في هذه المنطقة، واننا ندعو الامة العربية والاسلامية الى انتفاضة واسعة لاسقاط هذا المشروع من خلال تصديهم لصفقة العصر المتمثلة بجعل القدس عاصمة لاسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام