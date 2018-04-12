قال رئيس دائرة اسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نجات مختار ان التعاون الايراني مع الوكالة هو تعاون عريق وواسع ومثمر للغاية.

واضاف مختار الذي كان يتحدث مساء الاربعاء امام اجتماع التعاون الدولي النووي بين ايران والصين، في بكين، ان ايران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ السابق في المجال الفني وهي تتعاون الان معها علي نطاق واسع.

واوضح ان التعاون الايراني يغطي القسم التقني وكذلك امن المواد الغذائية وادارة مصادر المياه وعلاج السرطان والكثير من المجالات الاخري، مشيرا الي ان ايران استطاعت علي مدي العقد الماضي تحقيق مكاسب كثيرة في القطاع التقني.

من جهة اخرى قال مختار ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعاون مع الدول النامية في مجال الطب والصحة والتنمية. فضلا عن التعاون التقني للاستخدامات السلمية وتطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

المصدر: وكالة ارنا