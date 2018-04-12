كشف علماء فرنسيون عن الآثار الجانبية غير العادية من الأنظمة الغذائية ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وأثبت العلماء من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، من خلال تجارب أجريت على الليمور الفأري الرمادي، أن الحمية لمدة طويلة، التي تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين، يمكن أن تسبب أضرارا صحية خطيرة وتضر بالدماغ بشكل جزئي.

ووجد العلماء أن اتباع الليمور نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية لفترة طويلة أدى إلى تغييرات في العمليات البيوكيميائية ومكونات بعض أجزاء الدماغ، فعلى سبيل المثال، المادة الرمادية، التي تعمل على تنظيم عمل الجهاز العصبي المركزي.

كما أن تخفيض عدد السعرات الحرارية أثر إيجابيا على متوسط العمر، إذ يطول عمر الحيوانات، التي اتبعت نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، مرتين دون الإضرار بصحتها.

المصدر: سبوتنيك