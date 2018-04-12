أكد رئيس شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع السائح أبو دربالة، الخميس، أن سيارات مجهولة قامت برماية عشوائية على مدنيين في مدينة سبها جنوب ليبيا عقب خروجهم من المقاهي بعد انتهاء مباراة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتيل وخمسة جرحى.

وقال أبو دربالة لوكالة سبوتنيك، إن “سيارات نوع هيونداي فيرنا يستقلها مسلحون قامت بالرماية في أماكن مختلفة على الشباب عقب انتهاء مباراة دوري أبطال أوروبا وخروجهم من المقاهي، في عمل إرهابي جبان لخلق فتنة في المدينة وسط غياب تام للشرطة والأجهزة الأمنية”، مصيفا بأن “هذا الهجوم أسفر عن وقوع قتيل وخمسة جرحى، بينهم إصابات متفاوتة، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب حالة الطوارئ”. وأوضح السائح أن “الرماية لغرض عدم استقرار المدينة وضرب إعلان حالة الطواري الصادر من مجلس النواب”، مؤكدا أن أربعة جرحى تم نقلهم لمركز سبها الطبي، بينما تم نقل أحد الجرحى لمدينة طرابلس، نظرا لخطورة الحالة الصحية”.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد يوم الثلاثاء الماضي 10ابريل/نيسان 2018، عن حالة الطوارئ في جنوب ليبيا. وجاء في بيان صحفي لمجلس النواب الليبي، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقيلة صالح يعلن حالة الطوارئ بالجنوب الليبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية