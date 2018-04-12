أعلن رئيس بورصة موسكو، ألكسندر أفاناسييف أن الاقتصاد الروسي اجتذب إلى ميزانيات روسيا من جميع المستويات 5.3 ترليون روبل (ما يعادل 82.8 مليار دولار) في عام 2017.

وقال أفاناسييف خلال منتدى البورصة: “اجتذب الاقتصاد الروسي، في العام الماضي، إلى ميزانيات روسيا من جميع المستويات 5.3 تريليون روبل (ما يعادل 82.8 مليار دولار)، وهذا أكثر بمرة ونصف من العام الذي سبقه. وذلك العام أيضاً كان أكثر بـ50 بالمئة من العام الذي كان قبله. إنه الرقم القياسي المطلق الذي رأيته في بورصة موسكو”.

وأضاف بأنه في العام الماضي، طرحت 16 شركة أسهمها على البورصة منوهاً إلى أن “عدداً كبيراً، لم نر مثل هذا العدد منذ فترة الـ 2000”.

ويجري منتدى بورصة موسكو 2018، وهو أكبر مؤتمر للمجتمع الاقتصادي الروسي يجمع ممثلي المصارف وشركات البورصة، الصناديق الاستثمارية الروسية والدولية، خبراء ومحللين المستقلين، ممثلي الهيئات التنظيمية وأصحاب الشركات.

والمواضيع الرئيسية للمؤتمر: تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية الطويلة الأمد، التي تهدف لحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد الروسي وتغيير نموذج النمو؛ تأثير العقوبات على التطور الاقتصادي؛ تكييف الاقتصاد مع التضخم المنخفض؛ والمناخ الاستثماري.

المصدر: سبوتنيك