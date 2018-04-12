اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 شاباً فلسطينياً خلال مداهمتها للعديد من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت دوريات الاحتلال حي الضاحية بنابلس واعتقلت الشاب أحمد الزُربا من منطقة الضاحية شرق مدينة نابلس.

وفي الخليل، تم اعتقال الشاب عبد السلام جوابرة من مخيم العروب شمالي الخليل .

وداهم جنود الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وجرى تفتيش 8 منازل، وتم اعتقال الشاب نصار محمد دحبور من منزله .

واقتحمت دوريات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين، ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل الشاب احمد عصام زكارنة والشاب رامي ابو الرب، والشاب ايمن ابو عين من البلدة.

وشهد مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم اندلاع مواجهاتٍ عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال. واقتحام منزل المواطن خالد الصيفي، وتسليم نجله الأسير المحرر محمد، الذي أفرج عنه قبل ايام، بلاغا لمراجعة مخابراتها .

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي صافي الحروب من قرية دير سامت جنوب مدينة الخليل.

وداهم جنود الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة شمال شرق نابلس وذكرت مصادر محلية ان عمليات اعتقال طالت كلا من رامي الغول وقاسم عسوس.

المصدر: فلسطين اليوم