أصيب 8 فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على الشريط الحدودي لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرة “العودة” السلمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن “8 مواطنين أصيبوا نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي تجاههم أثناء تواجدهم قرب الحدود الشرقية للقطاع”. وذكر أن الأطباء وصفوا جراح المصابين “بين المتوسطة والخطيرة”.

وأشار القدرة إلى أن عدد المواطنين الذين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة “العودة” السلمية منذ 30 آذار الماضي، بلغ 3088 مصابًا، فيما بلغ عدد الشهداء إلى 32 شهيدًا.

المصدر: فلسطين اليوم