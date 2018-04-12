توجه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ اوي يونغ إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي المعين حديثا جون بولتون، على ما أفاد مسؤول الخميس في سيول حيث تتزايد المخاوف بشأن موقف واشنطن حيالكوريا الشمالية.

وعاد شونغ الذي سلم شخصيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد قمة، إلى العاصمة الأميركية الأربعاء في زيارة لم تعلن مسبقا، في وقت تعد الدولتان الحليفتان لقمتيهما المقبلتين مع الزعيم الكوري الشمالي.

وسيلتقي شونغ مع بولتن الخميس، على ما أفاد المسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية للصحافيين. وأضاف أن اللقاء يهدف إلى “تنسيق وجهات النظر قبل القمتين بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”.

وستنعقد القمة الكورية النادرة بعد أسبوعين، فيما يتوقع أن تجري القمة بين ترامب وكيم في أيار/مايو.

وأثار تعيين بولتون هذا الأسبوع، وهو سفير سابق لدى الامم المتحدة ومدافع شديد عن خيار الضربة الأميركية الأولى على كوريا الشمالية، مخاوف في سيول على مستقبل الانفراج الدبلوماسي الجاري في شبه الجزيرة الكورية.

ويختلف موقف بولتن حيال بيونغ يانغ بشدة عن موقف الحكومة الكورية الجنوبية التي سعت لعقد لقاء مبكر معه، على ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية