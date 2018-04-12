اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن عهد سياسة الولايات المتحدة الناعمة تجاه روسيا قد مضى ويجب تبني سياسة متشددة معها.

وقال بومبيو في شهادة خطية للكونغرس الأمريكي، إن “عهد السياسة الناعمة تجاه روسيا قد انتهى.. روسيا تواصل التصرف بعدوانية، وتعاملنا معها لسنوات طويلة بطريقة السياسة الناعمة، وقد انتهى الأمر الآن”.

ولفت بومبيو إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تنص على أن روسيا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية المعقدة، كما فعلت في وقت سابق في حالات المواجهة مع موسكو.

وذكر بومبيو أن الإدارة الأمريكية أعدت “قائمة طويلة” من التدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة روسيا.

وفي ما يخص إيران، قال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تصحيح “الأخطاء الفاضحة” للاتفاق النووي مع طهران، وأضاف “إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقوم بتصحيح الأخطاء التي تضمنها الاتفاق النووي الإيراني .. الرئيس ترامب يعمل مع شركائنا في خطة العمل الشاملة لتصحيح الأخطاء الخطيرة الواردة فيه”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، وزكّى مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو خلفا له.

المصدر: وكالات