بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الخصوص: “بروح بناءة من الصداقة تم بحث عدد من المسائل الحيوية لتطوير الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند”.

ولم يكشف البيان عن مزيد من تفاصيل المكالمة الهاتفية، التي جرت بمبادرة من الجانب الهندي.

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات.

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي أعرب في وقت سابق عن أمله بأن يزور بوتين الهند هذا العام ليشارك في القمة الثنائية الدورية للبلدين. وجاء ذلك في سياق تهنئة مودي لبوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية يوم 18 مارس الماضي.

المصدر: وكالات