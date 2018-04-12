أعلن حزب “أذربيجان الجديدة” عن فوز مرشحه، الرئيس الأذربيجاني الحالي إلهام علييف في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وحصوله على أكثر من 80 بالمئة.

وقال السكرتير التنفيذي لحزب “أذربيجان الجديدة” علي أحمدوف في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، إن “نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع تدل على حصول رئيس حزب “أذربيجان الجديدة” والمرشح عن الحزب الحاكم في أذربيجان إلهام علييف على أكثر من 80 بالمئة من أصوات الناخبين وفوزه الكاسح في انتخابات الرئاسة”.

ولا تزال لجنة الانتخابات المركزية مستمرة بفرز الأصوات، لكن معطيات استطلاعات آراء الناخبين تشير إلى حصول أقرب منافس له على ما لا يزيد عن 5 بالمئة من الأصوات.

وقد بدأ أنصار الحزب الحاكم بالاحتفالات في شوارع العاصمة باكو بإعادة انتخاب علييف لفترة 7 أعوام.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة حضور الناخبين بلغت 74.51 بالمئة من الناخبين.

وجدير بالذكر أن إلهام علييف تولى منصب الرئاسة في أذربيجان لأول مرة في عام 2003. وأعيد انتخابه مرتين في 2008 و2013.

المصدر: وكالات