أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات نحو القوات العسكرية الروسية في سوريا خلال الرد العسكري المخطط على هجوم كيميائي اتهمت واشنطن السلطات السورية بالوقوف وراءه.

وقالت ساندرس مجيبة عن سؤال الصحفيين حول تهديدات الرئيس ترامب عبر “تويتر” وإمكانية حدوث صدام بين القوات الأميركية والروسية: “هذا يعني أن كافة الخيارات واردة”. كما أكدت المتحدثة أن “ترامب يعتبر أن سوريا وروسيا تتحملان مسؤولية هذا الهجوم الكيميائي”، وأشارت إلى أن القرار النهائي حول توجيه الضربة لم يتخذ بعد.

المصدر: سبوتنيك