دعت بوليفيا الى عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي الخميس حول التهديد بعمل عسكري ضد سوريا، وفق ما افاد دبلوماسيون الاربعاء.

واوضحت بوليفيا، العضو غير الدائم في مجلس الامن والمعروفة بتأييدها الموقف الروسي، ان هذا الاجتماع المغلق سيتناول “التصعيد الاخير في الخطاب حول سوريا والتهديد باللجوء الى خطوات احادية الجانب”، بحسب نص الطلب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وحذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب صباح الاربعاء على تويتر من ان الرد الغربي بات وشيكا بعد الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا. واوضح الدبلوماسيون ان الاجتماع المذكور سيعقد فور انتهاء اجتماع مخصص لمناقشة جهود منع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومقرر في الساعة العاشرة (14.00 ت غ).

والثلاثاء، تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا حول الملف السوري في الامم المتحدة. وصوت المجلس على مشروعي قرار روسيين ومشروع قرار اميركي اثر هجوم كيميائي مفترض السبت في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية من دون ان ينجح في تبني اي منها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية