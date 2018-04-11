فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأربعاء في 11-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ ضبط الجيش السوري أكبر معمل لتصنيع المواد شديدة الانفجار في بلدة زملكا في الغوطة الشرقية لدمشق، كان الارهابيون يستخدمونه في صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، كما ضبط الجيش أثناء تمشيطه للمنطقة بين بلدتي زملكا وحزة سيارة مفخخة معدة للتفجير.

– أصيب أحد اعضاء لجنة المصالحة في بلدة يلدا بريف دمشق الجنوبي “صالح الخطيب”، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة ببيلا بالريف ذاته.

درعا وريفها:

ـ اعدمت المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش، 5 نساء معتقلات في سجونها، في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، خلال الـ 3 أيام الماضية لأسباب مجهولة

– قُتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي “الكرك _رخم” في ريف درعا الشرقي.

– دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات حيط وجلين والبكار في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل من الطرفين.

دير الزور وريفها:

ـ أعدم مسلحو داعش 3 اشخاص، في بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التواصل مع جهات غربية.

الحسكة وريفها:

– أزال الجيش التركي أجزاء من الجدار الفاصل بين مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، ومدينة نصيبين التركية بأكثر من منطقة على طول الجدار الحدودي.

– اعتقلت “قسد” 3 اشخاص في مخيم مبروكة قرب مدينة راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بتهمة التعامل مع “الجيش الحر”.

ـ أصيب شخص إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل الجيش التركي، أثناء قيامه بسقاية أرضه الزراعية في مدينة رأس العين على الحدود السورية _التركية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

حلب وريفها:

– قُتل أحد الأشخاص في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فيما عُثرَ على جثة شخص آخر مقتولاً قرب المشفى الجديد في المدينة.

ـ سمحت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، لقافلة مسلحي “جيش الإسلام” وعوائلهم، الخارجين من الغوطة الشرقية لدمشق، بالدخول الى مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، عبر معبر “أبو الزندين” غرب المدينة، بعد ساعات من الانتظار، عقب خروج تظاهرة في مدينة الباب، طالبت الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه بالسماح للقافلة بالدخول بعد منع الجيش التركي والفصائل القافلة من الدخول.

المصدر: الاعلام الحربي