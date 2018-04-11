دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى “الاحجام عن اي عمل يؤدي الى مزيد من زعزعة الاستقرار” بعد الضربات الاسرائيلية التي استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري صباح الاثنين.

وشدد الرئيس الروسي على “اهمية احترام سيادة سوريا”، واضاف الكرملين ان الجانبين “بحثا الضربات الاخيرة التي شنها الطيران الاسرائيلي على قاعدة تيفور الجوية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان طائرتين حربيتين اسرائيليتين قصفتا مطار التيفور العسكري في محافظة حمص بثمانية صواريخ موجهة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية