يقوم وزير خارجية الصين وانغ يي في منتصف نيسان/ابريل بزيارة رسمية الى اليابان، وفق ما اكد مكتبه الاربعاء، في اشارة الى تحسن العلاقات بين البلدين اللذين يقتربان من تبادل زيارتي دولة.

خلال الزيارة، سيلتقي وانغ نظيره كونو تارو وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جنغ شوانغ للصحافيين.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب خلافات مزمنة على جزر، ولكن طوكيو تتطلع لتحسين العلاقات مع الصين وخصوصا انها تخشى استبعادها من المباحثات مع كوريا الشمالية التي يتوقع ان تؤدي الصين فيها دورا رئيسيا.

وسعت اليابان للتقارب مع الصين من خلال الزيارات الرسمية والوفود التجارية لكن البلدين لم يتبادلا زيارات دولة. وقال جنغ “هذا اجراء مهم من اجل تعزيز اللقاءات على اعلى مستوى والاتصالات بين البلدين”.

واضاف “نأمل بان يتمكن الجانبان من الاستفادة من هذه الزيارة لزيادة الثقة المتبادلة وفي الوقت نفسه تذليل خلافاتنا”.

وكانت زيارة تارو للصين في كانون الثاني/يناير الأولى لوزير خارجية ياباني خلال سنتين، والتقى حينها وانغ وكبير الدبلوماسيين في النظام يانغ جيشي ورئيس الوزراء لي كه تشانغ، ما قرب من احتمال تبادل زيارات الدولة بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ.

ولكن لا يزال على البلدين ان يخطوا عدة خطوات قبل ان يتحقق ذلك بما فيه عقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوية تأمل اليابان باستضافتها في طوكيو.

سيزور وانغ اليابان بين 15 و17 نيسان/ابريل ويشارك خلال الزيارة في ملتقى الحوار الصيني الياباني الرابع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية