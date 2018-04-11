الرئيس بري: لبنان يرفض العدوان على سوريا والنأي بالنفس لا يعني القبول بقصف ارض عربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2018 - 21:58
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القوة الصاروخية اليمنية تعلن قصف وزارة الدفاع السعودية وأهداف أخرى بالرياض بصواريخ بركان 2 أتش
القوة الصاروخية اليمنية تعلن قصف مبنى توزيع أرامكو وأهداف أخرى في نجران بدفعة من صواريخ بدر 1
القوة الصاروخية اليمنية تعلن قصف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط حي الوزارات في جيزان بدفعة من صواريخ بدر 1
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: العملية الصاروخية الواسعة تأتي تدشيناً للعام البالستي الذي أعلن عنه الرئيس الصماد
العميد شرف لقمان: نحن مقبلون على مراحل أقوى وأكثر تصعيداً وكلما قصفوا لنا منشأة سنستهدف المنشأة السعودية المقابلة لها
غارات لطائرات يمنية مسيرة من طراز قاصف 1 استهدفت مطار أبها الإقليمي وتعطيل الملاحة فيه عدة ساعات
الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: روسيا استعدي فالصواريخ الجميلة والذكية قادمة
ترامب: العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي اليوم أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى وحتى خلال الحرب الباردة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية رداً على ترامب: موسكو لا تشارك دبلوماسية التويتر ونلتزم النهج الجدي
وزارة الحرب الأميركية بعد دعوة ترامب روسيا للاستعداد لضرب سوريا: لا نعلق على عملياتنا العسكرية المحتملة
وزير الحرب الأميركي: مستعدون لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية في سوريا ولا زلنا نقيم المعلومات حول الهجوم الكيميائي
إعلام العدو: الرئيس بوتين يطلب من نتانياهو عدم القيام بأي عمل يزعزع استقرار سوريا
الأركان الروسية: جماعة "الخوذ البيضاء" الناشطة في صفوف المسلحين عملت على فبركة الهجوم الكيماوي في الـ 7 من الشهر الجاري
الأركان الروسية: الشرطة العسكرية الروسية ستدخل دوما غداً وفحص عينات من مكان الهجوم المزعوم لم يؤكد وجود مواد سامة
مصدر روسي: العسكريون الروس يراقبون القطعات البحرية الأميركية المتجهة إلى المتوسط والأسطول الروسي قادر على الرد سريعاً
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقول إنها جاهزة للموافقة على المشاركة بعملية عسكرية في سوريا دون موافقة البرلمان
مستشار الإمام الخامنئي من دمشق: الجمهورية الإسلامية تقف إل جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تستهدفها
الرئيس بري: لبنان يرفض العدوان على سوريا المخطط له غربياً والممول عربياً والنأي بالنفس لا يعني القبول بقصف أرض عربية
الرئيس بري: استخدام المجال الجوي اللبناني لضرب سوريا هو انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ولا يمكن للبنان القبول بذلك
شركة طيران الشرق الأوسط تعدل مسار العديد من الرحلات الجوية إلى أوروبا والخليج تحسباً لضربة أميركية ضد سوريا
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: نحذر من الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن اي عمل عسكري يستهدف سوريا
الرئيس بري: الحرب ان وقعت ستكون ممولة من جيوب العرب وحتما ستكون مدمرة لاستقرارهم وأوطانهم
الخارجية الإيرانية: دول المنطقة لن تنسى أبداً الدور السعودي في دعم وحماية وتسليح إرهابيي القاعدة وداعش ومجموعات أخرى
الجزائر: 257 قتيلاً معظمهم من العسكريين وعائلاتهم في تحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر العاصمة
استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا بعد تعليقها عام 2015 إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
الرئيس بري: لبنان يرفض العدوان على سوريا والنأي بالنفس لا يعني القبول بقصف ارض عربية
منذ 24 mins
11 April، 2018
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