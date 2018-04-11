اصيب ثلاثة صحافيين روس في سوريا حين تعرضت الحافلة التي كانوا يستقلونها لاطلاق نار بعد اجرائهم تحقيقا في الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب ما افادت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء.

وقال الجيش الروسي في بيان وزع على وكالات الانباء الروسية “قرابة الساعة 18.20 (15.20 ت غ). استهدف مجهولون بأسلحة خفيفة حافلة الصحافيين الروس الذين كانوا عائدين بعدما أعدوا تقريرا عن الوضع في الغوطة الشرقية”.

واضاف البيان “تم تأمين الاسعافات الطبية الضرورية في المكان لجميع الصحافيين من جانب أطباء المركز الروسي (للمصالحة بين الاطراف)، حياتهم ليست في خطر”، لافتا الى ان الثلاثة اصيبوا في الساق.

ويعمل الصحافيون لحساب قناة “ان تي في” التي تملكها مجموعة غازبروم ولحساب قناة “روسيا 1” العامة وقناة “زفيزدا” التابعة للجيش الروسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية