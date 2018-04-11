أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الوضع في العالم يزداد فوضى، لكنه أعرب عن أمل موسكو في أن يغلب المنطق السليم في الأمور الدولية.

وفي كلمة ألقاها في مراسم تسلمه أوراق الاعتماد من سفراء الدول الأجنبية لدى موسكو، أشار بوتين إلى أن الوضع الراهن في الشؤون الدولية يبعث على القلق، لكنه أعرب عن أمل روسيا في أن تعود العلاقات الدولية إلى طبيعتها.

كما أكد الرئيس الروسي استعداد موسكو لبناء علاقاتنا مع بلدان أخرى على أساس القانون الدولي.

وهنأ بوتين السفراء الأجانب ببدء عملهم الدبلوماسي في روسيا، مذكرا بأن مهمتهم تكمن في المساهمة بتطوير علاقات بلدانهم مع روسيا، بما في ذلك تعزيز الحوار السياسي وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية وتعميق الأواصر الإنسانية والثقافية.

وتابع الرئيس الروسي، مخاطبا السفراء: “نحن مستعدون، من جانبنا، لدعم مبادراتكم البناءة، ويمكنكم أن تعولوا على عون ومساهمة القيادة الروسية وأجهزتنا الحكومية وأوساط أعمالنا ومجتمعنا المدني”.

وأكد بوتين أنه يأمل في أن تشهد العلاقات بين روسيا والدول التي يمثلها السفراء الحاضرون تطورا ديناميا “بما يخدم مصالح شعوبنا والاستقرار والأمن الدوليين”.

المصدر: وكالات