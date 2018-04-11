قالت السويد، العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي، الاربعاء انها تعارض شن أي ضربات عسكرية على سوريا، مشيرة إلى أن هذه الضربات ستنتهك القانون الدولي.

وتزايدت التوترات مؤخرا بعد أن حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب روسيا بأنه سيطلق صواريخ على سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية.

وقال سفير السويد في الامم المتحدة اولوف سكوغ للصحافيين “الشعب السوري يريد ويحتاج إلى السلام والعدالة وليس إلى مزيد من التصعيد العسكري او الافلات من العقاب”.

وأضاف “ليكن ذلك أيضا هو شكل الرد على التدخلات العسكرية المزمعة، يجب ان يتوافق اي شيء يحدث الان مع القانون الدولي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية