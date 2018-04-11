أكد المسؤول في غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية، كريستيان ألتمان، اليوم الأربعاء، أن الشركات الألمانية تعتزم البقاء في الأسواق الروسية ومتابعة نشاطها.

وتحدث ألتمان خلال مشاركته بعرض في الأسبوع الألماني المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية قائلا: “حتى في هذه الأوقات الصعبة، وفي ظل ظروف سياسية غير مواتية، فإن الشركات الألمانية مصممة على البقاء في السوق الروسية، وهذا ما نريد تأكيده من خلال مشاركتنا الحالية في الأسبوع الألماني 2018. نحن والشركات الألمانية التي نتواصل معها نرى أن أزمة عام 2016 قد تم تجاوزها، وأننا بدأنا نسير في طريق التنمية”.

ووفقا لإحصاءات غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية، فإن عدد الشركات الألمانية الناشطة في الأسواق الروسية اليوم، يفوق 5100 شركة، ومن بينها حوالي 800-900 شركة تعتبر عضوا في الغرفة.

المصدر: تاس