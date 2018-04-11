قال وزير خارجية باكستان ‘خواجة محمد اصف’، وفي معرض الافصاح عن موقف بلاده من سوريا، قال ان الامم المتحدة تعتبر الجهة المعنية الوحيدة في اتخاذ القرار حول هذا البلد.

وافاد مراسل ‘ارنا’ من اسلام اباد، ان محمد اصف وفي رسالة بعثها اليوم الاربعاء باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الي اعضاء المجلس الوطني في هذا البلد تطرق الي السياسة الخارجية والتطورات الاخيرة.

واكد وزير الخارجية الباكستاني في رسالته، ان موقف اسلام اباد حيال سوريا يتناغم وميثاق الامم المتحدة؛ مؤكدا علي احترام السيادة الوطنية و وحدة الاراضي السورية.

وشدد محمد اصف في هذه الرسالة، على موقف بلاده الرافض للتدخل في شؤون سوريا الداخلية.

المصدر: وكالة ارنا