تظاهر المئات من سكان بانغي الاربعاء غداة اعمال عنف دامية في افريقيا الوسطى اوقعت 18 قتيلا بينهم عنصر من قوات الامم المتحدة، اضافة الى خمسين جريحا.

وسارت تظاهرة كبيرة صباح الاربعاء من حي بي كي 5 ذي الغالبية المسلمة في بانغي باتجاه مقر بعثة الامم المتحدة لعرض 17 جثة قتل الكثير من اصحابها بالرصاص.

وقال متظاهر وهو يقف امام 17 جثة غطيت باغطية بيضاء ملطخة بالدم وضعت امام مقر الامم المتحدة بوسط بانغي حيث انتشرت مصفحات “امس (الثلاثاء) قتلوا الكثير من الناس، هؤلاء هم القتلى الذين جلبنا جثثهم هنا”، وحمل الكثير من الجثث آثار رصاص.

وسجل الثلاثاء وقوع مواجهة بين دورية من عناصر في الامم المتحدة وجنود محليين من جهة، وعناصر مسلحة من مجموعات “الدفاع الذاتي” في حي بي كي 5 المسلم بالعاصمة.

وقتل عنصر من قوة الامم المتحدة واصيب 8 آخرون بجروح في حين اصيب 46 مدنيا بجروح اثناء تبادل اطلاق النار.

وهي المرة الاولى التي تشهد فيها عاصمة افريقيا الوسطى مثل هذا العنف منذ انتخابات الرئاسة في 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية