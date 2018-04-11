أعلنت الصين الاربعاء انها ستسمح للمستثمرين الاجانب بالدخول بشكل أكبر الى أسواقها المالية وتعهدت البدء في غضون اشهر بتنفيذ اصلاحات مالية تم الاعلان عنها سابقا، في آخر بوادر إيجابية تصدر عنها وسط التوترات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة.

وقالت هيئة تنظيم الاوراق المالية في الصين انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتداول حجم أكبر من الاسهم في البورصات الصينية من خلال برامج موجودة تربط بورصة هونغ كونغ بالبورصات الصينية، وأنها ستبذل الجهود الضرورية لاقامة رابط مشابه بين بورصتي شانغهاي ولندن هذا العام.

كما أعلن محافظ البنك المركزي يي غانغ ان الصين سوف تسير قدما بخطط لازالة السقف المحدد لحصة حاملي الاسهم الأجانب في المؤسسات المالية الصينية. وقال يي خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الاسيوي في جنوب الصين انه سيسمح للشركات الاجنبية بامتلاك حتى 51 بالمئة من الشركات المشتركة في ما يتعلق بالسندات وصناديق التمويل والصناعات المستقبلية بدلا من 49 بالمئة حاليا.

وكانت الحكومة الصينية تعهدت في السابق بازالة كل القيود في غضون ثلاث سنوات، كما ستتم ازالة القيود على ملكية الأجانب في المصارف الصينية وشركات ادارة الأصول المالية.

وكشف عن الاصلاحات المتعلقة بحصص الأجانب للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الاعلان الأخير بدا وكأنه يضع جدولا زمنيا ثابتا للتنفيذ، مع قول يي ان اجتماعا سيجري في “الاشهر المقبلة” بهذا الشأن.

وتأتي هذه الوعود الأخيرة بعد يوم على تعهد الرئيس شي جينبينغ في نفس المنتدى بخفض الصين الرسوم على السيارات هذا العام وفتح ثاني اقتصاد في العالم بشكل “أوسع أكثر فاكثر”.

وانتهز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء فرصة التصريحات التصالحية للرئيس الصيني شي جينبينغ ليثني على “الكلمات اللطيفة” لبكين وتعهد التعاون مع الصين نحو تحقيق “تقدم كبير” في حل الاختلافات التجارية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية