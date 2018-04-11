باتت التطبيقات التي نستعين بها بشكل يومي مثل “واتساب” و”فيسبوك” و”سناب شات”، تتجسس على مستخدميها عبر الهواتف.

نشرت صحيفة “الغارديان”، أن هذه البيانات الخاصة قد تقع في أيدي القراصنة أو أجهزة دولة أمنية.

ووفقا للتقرير التالي، هناك ست خطوات يمكن بها للمستخدم حماية حياته الشخصية من التجسس.

— استخدم برامج مكافحة الفيروسات والحماية على الإنترنت.

— إذا كنت تستخدم ميكرفون منفصل، انزعه حينما لا تستخدمه، وإذا كانا مدمجين تأكد من إعداداتهما بشكل يحمي خصوصيتك.

— قم بتغطية الكاميرا الخاصة بالهاتف والحاسوب المحمول بشريط لاصق.

— تحقق من إعدادات التطبيقات لديك، فلماذا يحتاج “تويتر” أو “فيسبوك” للوصول للميكرفون

— تجاهل الروابط مجهولة المصدر، ولا تنقر عليها.

— احرص على تحديث نظام هاتفك المحمول سواء كان IOS أو Android، كلما طرحت الشركة تحديثا جديدا.

المصدر: سبوتنيك