الكرملين: نأمل في أن تتفادى جميع الأطراف خطوات تزعزع استقرار الوضع في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2018 - 13:11
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مصادر يمنية: سلاح الجو المسير يعلن عن تنفيذ ضربات جوية بطائرة قاصف1 على شركة أرامكو بجيزان ومطار أبها في عسير
اليمن: استشهاد 4 أطفال وإصابة العشرات اثر غارات جوية لقوات العدوان السعودي ـ الاميركي على صعدة
لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي: الرد الروسي سيكون فوريا في حال تعرض الجنود الروس لضرر جراء ضربة أميركية على سوريا
ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: لن نسمح بتكرار السيناريو العراقي والليبي وتغيير السلطة في سوريا
موفد روسي يبحث في طهران التهديدات الغربية بتوجيه ضربة لسوريا
الولايات المتحدة والدول الغربية تعطل مرتين متتاليتين مشروع قرار قدمته روسيا حول آلية للتحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا
فيتو روسي في مجلس الأمن الدولي يسقط مشروع القرار الأميركي حول التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق
الخارجية السورية: دمشق وجهت دعوة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى دوما في الغوطة الشرقية
الدفاع الروسية: إخراج نحو 12 ألفا من المسلحين وعائلاتهم من دوما منذ بداية نيسان/ أبريل
رئيس وزراء العدو الصهيوني يطلب من وزراء حكومته عدم التصريح في المواضيع الأمنية بسبب حساسية الوضع
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة
إعلام العدو: انفجار عبوة ناسفة قرب كارني على الحدود مع قطاع غزة دون وقوع إصابات
قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً خلال حملة مداهمات ليلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
وسائل اعلام جزائرية: 100 قتيل على الأقل في حادثة تحطم طائرة عسكرية في منطقة بوفاريك شمالي البلاد
منظمات حقوقية إسبانية تندد بصفقات الأسلحة المتوقع أن تبرمها مدريد مع الرياض خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد
روسيا ومصر تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف لسنتين إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015
البرازيل: 20 قتيلا على الاقل في محاولة فرار من سجن في شمال البلاد
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الجمعة المقبل الساعة 17:00 في باحة عاشوراء - الجاموس
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
الكرملين: نأمل في أن تتفادى جميع الأطراف خطوات تزعزع استقرار الوضع في سورية
منذ 17 mins
11 April، 2018
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