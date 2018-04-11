إذا قدت سيارتك على الطريق السريع المار بقرية يلسوم في هولندا فإن الطريق سيعزف لك لحنا.

فعلى الطريق وضعت ”أشرطة عازفة“ على نحو مدروس لإضفاء المتعة على الرحلات بالطريق المطل على منظر طبيعي عادي، لكن الفكرة بدأت تفقد رونقها بالنسبة لسكان المنطقة الذين يقولون إن اللحن المستمر يدفعهم إلى الجنون. وتنبعث الأنغام عندما تمر إطارات السيارات على الأشرطة، التي توضع عادة على جانب الطرق الرئيسية لتحذير السائقين من أنهم ينحرفون عن المسار.

وعندما تمر السيارة على الأشرطة بالسرعة الصحيحة، وهي 60 كيلومترا في الساعة كحد أقصى، فسيغني الطريق النشيد الخاص بمنطقة فريسلاند وهي جزء في شمال هولندا لديه لغة وثقافة خاصين به.

لكن الصوت المنبعث مرتفع ويقطع مسافات كبيرة. ويقول سكان محليون إن الطريق الموسيقي بات مصدرا لأنغام غير منسجمة ولا تنتهي تبقيهم مستيقظين ليلا.

وقالت ريا يانسما ”مساء السبت الماضي كانت سيارات الأجرة المتجهة من وإلى ليواردن إلى ستينس تحاول العبور على الخطوط بأسرع ما يمكن واستمعنا للنشيد يدوي بسرعة كبيرة طوال الليل“.

وقالت صحيفة ليواردر كورانت المحلية إن السلطات في فريسلاند وافقت على إزالة الأشرطة العازفة في وقت لاحق من الأسبوع.

المصدر: رويترز