أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التصريحات حول العواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة دوما السورية لا تستند إلى وقائع حقيقية. وقال بيسكوف الأربعاء للصحفيين معلقا على كلام رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال حديثه مع أمير قطر عن التأثير الضار لروسيا على نظام الزعيم السوري بشار الأسد، فقال “نحن لا نتفق مع هذه الكلمات وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن هذه المعلومات عواقب مروعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما لا تستند إلى بيانات حقيقية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية