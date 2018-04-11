فقدت امرأتان فرنسيتان شعر رأسيهما بعد عدة أيام من تناولهما طبقا من ثمار اليقطين السام.

ونشر موقع “Ars Technica” خبر الحادثة الفريدة. فبعد أن أكلت امرأة طبقا من اليقطين، أحست بأنه كان مرّا للغاية. وتطورت حالتها بعد فترة قصيرة من الزمن وشعرت بالغثيان وأصابها إسهال حاد. واكتملت المصيبة بعد أسبوع من تلك الحادثة، عندما بدأت تشعر بأنها تفقد شعرها . أما المرأة الثانية فقد تناولت اليقطين في منزل أسرتها التي رفض أفرادها تناوله لشدة مرارته، فأكلت منه وحدها وبدأ شعرها بالتساقط بعد ثلاثة أسابيع.

وبدأت المرأتان استعادة الشعر جزئيا بعد بضعة أشهر، ووفقا للخبراء، فإن الشعر القليل الذي لم يسقط في الحالتين كان هزيلا وضعيفا جدا.

يذكر أن هذه الحالة من التسمم الغذائي تسمى “متلازمة اليقطين السام”، ويمكن معرفة اليقطين السام والخطر بعد تذوقه فإن كان مرا جدا فهو خطر على الصحة. ووفقا للباحثين الفرنسيين فقد تم توثيق 353 حالة تسمم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016.

المصدر: روسيا اليوم