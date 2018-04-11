أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الأربعاء، أن بلادها ستدعم “الضربة الأميركية على سوريا، رداً على الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية”، حسب زعمها. وقالت الوزيرة، بحسب صحيفة “أستراليان”، “لن أعلق على الأعمال العسكرية الأميركية. ولكن إذا قامت الولايات المتحدة فعلاً بضربة جوية رداً على هذا الاستخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فإن أستراليا ستدعم أي إجراء يتم توجيهه بطريقة متوازنة ومتناسبة”.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة التلفزيونية ” اس بي اس “، إن الوزيرة بيشوب، دعت روسيا، لـ “عدم الوقوف في طريق التحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”. وقالت بيشوب في هذا الصدد “إذا اعتبرت روسيا أو غيرها من المشاركين، بما في ذلك النظام السوري ، أنهم ليسوا متورطين في هذا الهجوم، فليس لديهم سبب للتخوف من إجراء تحقيق مستقل، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية