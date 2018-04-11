أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أن قرابة 4 آلاف من المسلحين وعائلاتهم، خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، ونقلوا إلى شمال حلب، ليصل بذلك إجمالي عدد المسلحين اللذين أخرجوا من المدينة مع عائلاتهم منذ بداية نسيان/أبريل الجاري، إلى قرابة 12 ألفاً. وجاء في بيان الوزارة “خلال اليوم، أخرج من الممر الإنساني عبر نقطة عبور “مخيم الوافدين”، 3916 من المسلحين وعائلاتهم. تم نقل الخارجين على متن 96 حافلة إلى شمال محافظة حلب”.

وأضاف البيان “منذ الأول من نيسان/أبريل 2018، تم إخراج 11983 من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما”. وأضاف البيان ” منذ بدء عمل الهدنة الإنسانية خرج 165123 ألف شخص من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي”. هذا وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج حوالي 4 آلاف شخص.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية