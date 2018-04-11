وقعت الحكومة الهندية وشركة النفط السعودية (أرامكو) الأربعاء، مذكرة تفاهم لبناء مصفاة لتكرير البترول على الساحل الغربي للجمهورية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن سنوياً. وتعقيباً على الاتفاق مع الحكومة الهندية، قال الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” أمين الناصر، “نأمل بأن تكون المصفاة على الساحل الغربي [للهند] جاهزة قبل العام 2025”. وبحسب تقارير إعلامية، تسعى الهند – ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم – لزيادة طاقة تكرير الخام البترولي لديها بنسبة 77 بالمئة، لتصل إلى حوالي 8.8 مليون برميل يومياً، بحلول العام 2030.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية