أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع يفغيني سيريبرينيكوف الأربعاء، أن الرد الروسي سيكون فورياً في حال تعرض الجنود الروسي في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أميركية محتملة ضد سوريا. وقال السيناتور لوكالة “سبوتنيك” “كما نوهت وزارة الدفاع، القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس محمية جيدا. ونحن نعول مع ذلك، في حال كانت هناك ضربات أميركية، على ألا تتعرض حياة جنودنا للخطر. أعتقد أن الولايات المتحدة تفهم ذلك ولن تسمح بذلك، كما قال القائد العام لهيئة الأركان الروسية، الرد الروسي في هذه الحالة سيكون فوريا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية