صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بعد ان تكاثرت ظاهرة تفشي ترويج وتعاطي المخدرات في محافظة جبل لبنان، والضرر الكبير التي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصة فئة الشباب.

وبتاريخ 8/4/2018 وفي محلة الجديدة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف، كل من:

– ش. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

– م. ط. (مواليد عام 1989، سوري)

على متن آلية نوع “نيسان / X Trail” لون فضي، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبط بداخلها :

– /46/ علبة بلاستيكية بداخل قسم منها مادة كوكايين حجر موضبة داخل اكياس نايلون صغيرة، وبداخل قسم آخر مادة كوكايين (بودرة).

– كيس صغير بداخله مادة حشيشة الكيف.

– كيس نايلون يحتوي على مادة السيلفيا.

– مبلغ مالي و3 اجهزة خلوية وشريحة خط.

– جواز سفر لبناني بحمل اسم مغاير.

باستماعهما، اكدا تعاطيهما المخدرات وترويجها ما بين محلة جسر الباشا ومستديرة الصالومي لصالح شخصين ملقبين “نيني” و”الحاج”، العمل جار لتوقيفهما.

اودعا مع الآلية والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية