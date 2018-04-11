أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11نيسان 2018

النهار‎

سجّل إقبال كبير على “العمارة” لمعايدة النائب ميشال المر بالفصح ما لفت أنظار المراقبين في لوائح أخرى سجّلوا ‏أجواء استياء وترقّب‎.

رغم قرار وقف التوظيف فإن جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمّن بنوداً عدّة تقضي بالتعاقد الوظيفي مع العشرات ‏وفي قطاعات مختلفة‎.

يتنقل عدد من الوزراء بالسيارات الرسميّة للقيام بحملاتهم الانتخابيّة على حساب الخزينة العامّة‎.‎

الأخبار‎

الكهرباء من جديد‎

يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح غدٍ الخميس، وعلى جدول أعمالها بنود تحت عنوان “شؤون ماليّة”، تقضي غالبيتها ‏بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة إلى موازنات الوزارات. واللافت في جدول الأعمال هو البند الرقم 27 المدرج ‏تحت عنوان “عرض وزارة الطاقة والمياه للإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء”. ‏ومن المتوقع أن يثير هذا البند الكثير من النقاش في الجلسة، لجهة رفض عدد كبير من الوزراء اقتراح استئجار بواخر ‏لإنتاج الطاقة من دون خضوع هذا المشروع لإجراءات إدارة المناقصات‎.

الحريري إلى الجنوب نهاية الأسبوع‎

أبلغ الرئيس سعد الحريري مناصريه في دائرة الجنوب الثالثة أن زيارته المرتقبة لقرى العرقوب في نهاية الأسبوع ‏الحالي ستكون بصفته رئيساً للحكومة وليس زعيماً لتيار المستقبل. وبناءً عليه، ستشمل زيارته عدداً من بلدات ‏العرقوب وبلدة الخيام، فضلاً عن أن المحطة الاولى ستكون في دارة النائب طلال أرسلان في حاصبيا‎.

زياد الحواط… أولوية جعجع‎

يتصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، شخصياً، بعددٍ من المخاتير في قضاء جبيل، طالباً منهم تحشيد ‏الأصوات لصالح مُرشح “القوات” زياد الحواط، في وقت أنّ جعجع، الذي غاب عن لقاء عائلة طوق البشرّاوية قبل ‏أيام، لا يُفوّت مناسبةً جُبيلية إلا ويُشارك فيها للغاية نفسها‎.‎

البناء‎

قالت مصادر أممية إن كلام السفيرين الروسي والسوري في مجلس الأمن غيّر المعادلات الكبرى حول سورية ‏بالتركيز على صدمتين كبيرتين لا يمكن تجاهلهما الأولى تأكيدات الخبراء الروس أن لا أثر لهجمة كيميائية في دوما ‏ولا مصابين، والثانية الاستعداد لتأمين وصول سريع لبعثة تحقيق أممية إلى دوما وتوفير شروط تحرّكها وحصولها ‏على كل ما يلزم لوضع تقرير محايد وموضوعي. وأن الارتباك الناتج عن هذا العرض بدا واضحاً في مواقف باريس ‏وواشنطن‎.‎

الجمهورية‎

فوجىء أحد الوزراء بحكم قضائي يُبطل قراراً إتخذه بحق أحد المديرين العامين على خلفية رأي لهذا المدير يعترض ‏على صفقة تُثار حولها شبهات‎.

أدى خلاف مالي بين رئيسة لائحة ونائب سابق إلى سقوط التحالف بين الطرفين واندلاع حرب كلامية تشهد عليها ‏كواليسهما‎.

حاول مرشحو لائحة أساسية في كسروان تركيب ماكينات إنتخابية في القرى لكنهم فشلوا بسبب الخلافات‎.‎

اللواء‎

يردّد أحد المراجع أنه مرتاح لاقتناع جهة حزبية كبيرة بوجهة نظره في ما خصَّ الابتعاد عن منطق المقاطعة‎.

تفاجئ الاستطلاعات رؤساء الكتل الكبرى بأن النتائج ستقلّل من حجم طموحاتهم‎

تطغى الإشكالات بين الماكينات الانتخابية، على الأحاديث في الشارع البيروتي، من زاوية الاستياء مما يجري‎

المصدر: الوكالة الوطنية