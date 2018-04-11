أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11نيسان 2018
النهار
سجّل إقبال كبير على “العمارة” لمعايدة النائب ميشال المر بالفصح ما لفت أنظار المراقبين في لوائح أخرى سجّلوا أجواء استياء وترقّب.
رغم قرار وقف التوظيف فإن جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمّن بنوداً عدّة تقضي بالتعاقد الوظيفي مع العشرات وفي قطاعات مختلفة.
يتنقل عدد من الوزراء بالسيارات الرسميّة للقيام بحملاتهم الانتخابيّة على حساب الخزينة العامّة.
الأخبار
الكهرباء من جديد
يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح غدٍ الخميس، وعلى جدول أعمالها بنود تحت عنوان “شؤون ماليّة”، تقضي غالبيتها بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة إلى موازنات الوزارات. واللافت في جدول الأعمال هو البند الرقم 27 المدرج تحت عنوان “عرض وزارة الطاقة والمياه للإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء”. ومن المتوقع أن يثير هذا البند الكثير من النقاش في الجلسة، لجهة رفض عدد كبير من الوزراء اقتراح استئجار بواخر لإنتاج الطاقة من دون خضوع هذا المشروع لإجراءات إدارة المناقصات.
الحريري إلى الجنوب نهاية الأسبوع
أبلغ الرئيس سعد الحريري مناصريه في دائرة الجنوب الثالثة أن زيارته المرتقبة لقرى العرقوب في نهاية الأسبوع الحالي ستكون بصفته رئيساً للحكومة وليس زعيماً لتيار المستقبل. وبناءً عليه، ستشمل زيارته عدداً من بلدات العرقوب وبلدة الخيام، فضلاً عن أن المحطة الاولى ستكون في دارة النائب طلال أرسلان في حاصبيا.
زياد الحواط… أولوية جعجع
يتصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، شخصياً، بعددٍ من المخاتير في قضاء جبيل، طالباً منهم تحشيد الأصوات لصالح مُرشح “القوات” زياد الحواط، في وقت أنّ جعجع، الذي غاب عن لقاء عائلة طوق البشرّاوية قبل أيام، لا يُفوّت مناسبةً جُبيلية إلا ويُشارك فيها للغاية نفسها.
البناء
قالت مصادر أممية إن كلام السفيرين الروسي والسوري في مجلس الأمن غيّر المعادلات الكبرى حول سورية بالتركيز على صدمتين كبيرتين لا يمكن تجاهلهما الأولى تأكيدات الخبراء الروس أن لا أثر لهجمة كيميائية في دوما ولا مصابين، والثانية الاستعداد لتأمين وصول سريع لبعثة تحقيق أممية إلى دوما وتوفير شروط تحرّكها وحصولها على كل ما يلزم لوضع تقرير محايد وموضوعي. وأن الارتباك الناتج عن هذا العرض بدا واضحاً في مواقف باريس وواشنطن.
الجمهورية
فوجىء أحد الوزراء بحكم قضائي يُبطل قراراً إتخذه بحق أحد المديرين العامين على خلفية رأي لهذا المدير يعترض على صفقة تُثار حولها شبهات.
أدى خلاف مالي بين رئيسة لائحة ونائب سابق إلى سقوط التحالف بين الطرفين واندلاع حرب كلامية تشهد عليها كواليسهما.
حاول مرشحو لائحة أساسية في كسروان تركيب ماكينات إنتخابية في القرى لكنهم فشلوا بسبب الخلافات.
اللواء
يردّد أحد المراجع أنه مرتاح لاقتناع جهة حزبية كبيرة بوجهة نظره في ما خصَّ الابتعاد عن منطق المقاطعة.
تفاجئ الاستطلاعات رؤساء الكتل الكبرى بأن النتائج ستقلّل من حجم طموحاتهم
تطغى الإشكالات بين الماكينات الانتخابية، على الأحاديث في الشارع البيروتي، من زاوية الاستياء مما يجري
المصدر: الوكالة الوطنية