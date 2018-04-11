بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال زيارة مفاجئة الى طهران الثلاثاء التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا، كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

وقالت الوكالة ان لافرنتييف أجرى محادثات معمقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين. واضافت ان المحادثات تناولت خصوصا “تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا” في سوريا.

من جهة ثانية نقلت ارنا عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي بدأ الثلاثاء زيارة الى البرازيل تنديده بالتهديدات الاميركية بتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا. وقال ظريف “يبدو ان الحكومة الأميركية تبحث عن ذريعة للتدخل في سوريا”.

وأكد الوزير الايراني ان التهديدات الاميركية، شأنها شأن الغارة الجوية التي استهدفت مطارا عسكريا في سوريا هذا الاسبوع، هدفها الحد من المكاسب الميدانية التي احرزها الجيش السوري اخيرا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية