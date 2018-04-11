قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بوعد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيادة انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف ترامب أنه سيواصل الحث على تغييرات ملموسة في سياسة بكين التجارية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: “بالتأكيد نحن متفائلون بكلمات الرئيس شي الودية، لكن في الوقت نفسه نحن نريد أن نرى إجراءات ملموسة من الصين، سنواصل السير قدما في العملية وفي المفاوضات حتى تحدث تلك الإجراءات”.

وفي تغريدة على موقع “تويتر”، أثنى الرئيس الأمريكي على التصريحات التصالحية للرئيس الصيني، حيث كتب “Рنا ممتن جدا للرئيس شي على كلماته اللطيفة حول الرسوم وعوائق مثل تجارة السيارات.. وأيضا لإحاطته بمسألة الملكية الفكرية ونقل التقنية”.

وتنبأ ترامب قائلا “سوف نقوم بتقدم كبير معا”، مشيدا بالخطاب الذي جدد فيه الرئيس الصيني التزاما سابقا بخفض رسوم استيراد السيارات.

وعكس تقييم ترامب الإيجابي للتصريحات التي أدلى بها شي خلال منتدى اقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية وجهة نظر “وول ستريت” التي مالت إلى الإيجابية الثلاثاء بعد أيام من التوتر.

وصرح رئيس الصين أن بكين لا تسعى وراء فائض تجاري، وذلك بعد فيض من التهديدات المتبادلة حول بضائع تساوي مليارات الدولارات.

المصدر: وكالة رويترز